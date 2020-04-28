Koronavirüs nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının ABD'ye faturası 6 milyar doları aştı!

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, 56 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ABD'de spor dünyası da zor günler geçiriyor. Durdurulan organizasyonlar nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı olumsuz etkilerken, bütün spor organizasyonları da askıya alındı. Salgın nedeniyle spor dünyasının ekonomik kaybı da bir hayli fazla.



Ekolig raporunda yer alan analize göre Amerika'da ekonomik anlamda en çok etkilenen branş beyzbol oldu. Bu branştaki kayıp 2 milyar dolar olarak hesaplanırken, NBA'in kaybı ise 1.2 milyar dolar oldu.

NCAA'de kayıp 1 milyar dolar

NBA'in ardından kolej basketbolu ligi olan NCAA'in kaybı ise 1 milyar dolar. ABD'nin en önemli organizasyonlarından olan Nascar yarışlarında oluşan zarar ise 800 milyon dolar.



Bunun dışında Amerikan futbolu ve futbol müsabakalarının durmasından kaynaklı olarak da 1 milyar doların üzerinde gelir kaybı yaşandı. Koronavirüs nedeniyle yalnızca ABD'deki spor organizasyonlarında 6 milyar doların (42 milyar TL) üzerinde gelir kaybı oldu.