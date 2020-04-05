Koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden oyuncu Pınar Deniz: 10'dan fazla yakınım karantinadaydı; hepsi farklı belirti gösterdi

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyadan ailesinin Koronavirüs mücadelesini anlattı. Deniz, takipçilerini evde kalmak konusunda uyararak "Hepimiz taşıyıcı olabiliriz ve evde kalmak zorundayız. Zor bir süreçten geçiyoruz." dedi.

Anneannesini Koronavirüs nedeniyle kaybeden Deniz, 10'dan fazla ailesinin karantina süreci geçirdiğini aile üyelerinin son iki Koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Deniz, Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Yakınları hasta olan çok fazla insan yazıyor. Öncelikle sakin olmak gerekiyor. Bilinmezlik çok korkunç. Sevdiklerinize dokunamamak daha da korkunç biliyorum. Bu gerçeği ağır bir şekilde yaşadım. 10’dan fazla yakınım aynı anda karantina altındaydı. Ve hepsi farklı belirtiler gösterdi. Bu süreçte anneannem melek oldu. Şükür ki son iki testi negatif çıktı tüm ailemin. Hepsi evlerinde izole yaşamlarına devam ediyor.”