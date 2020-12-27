Koronavirüs mutasyonu İsveç'te de tespit edildi

Britanya'da tespit edilen Koronavirüs mutasyonu çeşitli ülkelerde de görülmeye devam ediyor. İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Covid-19'un mutasyona uğramış türünün Britanya'dan gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan ülkede Koronavirüs'e karşı aşılamaya yarın başlanacak.

Mutasyon bu zamana kadar Fransa, Hollanda, Belçika, Japonya, Lübnan, Kanada'da görüldü.