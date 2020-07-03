Koronavirüs mutasyona uğradı: Yeni virüs hızlı bulaşıyor ama hastalık daha ağır değil

Küresel çapta yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğradığını ortaya çıkardı. Yeni mutasyonun insanlara daha hızlı bulaştığı ancak hastalığın seyrinin daha ağır olmadığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Cell dergisinde yayımlanan yeni araştırma Koronavirüs'ün yeni bir mutasyonunun dolaşıma geçtiğini ortaya koydu. Bilim insanlarının virüsün genetik dizilimini incelemek dışında insanlar, hayvanlar ve hücreler üzerinde testler yaparak gerçekleştirdiği araştırma mutasyonun daha hızlı bulaştığı sonucunu gösterdi.

La Jolla Enstitüsü İmmünoloji ve Koronavirüs İmmünoterapi Konsorsiyum'undan Erica Ollmann Saphire konuya ilişkin, "İnsanları enfekte eden baskın tür şu an bu mutasyon. Yeni virüsün daha sıkı olup olmadığını bilmiyoruz ancak ilk bakışta daha kötü görünmüyor" dedi.

Araştırmada Covid-19'a neden olan virüsün yeni mutasyonuna G614 adı verildi. ABD ve Avrupa'da ilk yayılan virüsün adı D614'tü.