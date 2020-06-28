"Koronavirüs, Mart 2019'da da Barselona'da vardı"

Barselona merkezli La Vanguardia gazetesi, geçen yılın mart ayında alınan atık su örneklerinde Koronavirüs'e rastlandığını yazdı. Virüsün bilindiğinden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğine işaret edilen bu verilerin bilim dünyası tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

La Vanguardia gazetesi, araştırmaların ön sonuçlarının yayınlandığı medRxiv sitesine atıfla geçen yılın mart ayında, yani daha önce tahmin edilen tarihten 10 ay önce Barselona ilinin El Prat de Llobregat kentinde alınan atık su örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlandığını ileri sürdü.

Şimdiye kadar Covid-19’un tespit edildiği en erken tarih, İtalya’da alınan atık su örneklerinde bulunduğu Kasım 2019 kabul ediliyordu.

‘Koronavirüs fark edilmeden birkaç ay dolaşmış olabilir’

Barselona’daki veriler ise Koronavirüsü'n, Çin’in Vuhan kentinde tüm dünyaya yayılan salgın patlak vermeden önce birkaç ay boyunca fark edilmeden dolaşımda olabildiğini ortaya koydu. Barselona Üniversitesi’nden mikrobiyoloji uzmanı Prof. Rosa Pinto, Koronavirüs'ün Vuhan’da ortaya çıkmış olma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak pandeminin oradan başladığının kesin olduğunu belirtti.

Sonraki veriler salgının ve karantina önlemlerinin başlangıcı ile orantılı

Daha sonra El Prat de Llobregat’taki arıtma tesisinden incelenen atık su örneklerinden, virüs miktarının sürekli attığı ve nisan başlarına kadar artmaya devam ettiği, sonrasında ise yeniden düşüşe geçtiği ve bunu İspanya’daki karantina önlemlerinin başlangıcına denk geldiği anlaşıldı.

18 Mayıs’ta alınan su örneklerinde ise Koronavirüs izlerine rastlanmadığı ifade edildi.