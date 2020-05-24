Koronavirüs'lü olduğunu söyleyerek polise tüküren adama hapis cezası

Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde Koronavirüs'lü olduğunu söyleyerek polise tüküren 53 yaşındaki Darrell Glen Humphries'e 26 hafta hapis cezası verildi.

Olayın ardından yakalanan ve Cardiff'te hakim karşısında çıkan Humphries, suçunu itiraf etti ve 26 hafta hapis cezası aldı. Britanya genelinde benzer olaylara son zamanlarda sık rastlanıyor.

Thames Valley polisi, mart ve nisan aylarında 198 kez polislere yönelik bu tarz saldırılar yapıldığını, bunların 58'inde koronavirüslü olduğunu iddia eden kişinin polisi ısırdığını; polise öksürdüğünü veya tükürdüğünü açıkladı.

Kent'te de polis, mart ve nisan aylarında geçen yıla göre polise tükürüklü saldırıların sayısının iki katı kadar arttığını söyledi.