Koronavirüs'lü hastadan tükürük satın alıp patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen zanlı hakkında tutuklama kararı

Adana'da, patronu İbrahim Ünverdi'nin verdiği 215 bin lira ile ortadan kaybolan ve Koronavirüs'lü hastadan satın aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırmaya çalıştığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılan zanlı Ramazan Ç. hakkında tutuklama kararı verildi.

Yaklaşık bir yıl önce, Ramazan Ç.; patronu İbrahim Ünverdi’nin, ofise götürmesi için verdiği ve otomobil satışından elde ettiği 215 bin lirayla ortadan kayboldu. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra Ramazan Ç.'nin, parayı tefeciye verdiğini öğrendi.

500 TL'ye tükürük satın aldığı iddiası

Ünverdi, başka bir çalışanından ise Ramazan Ç.’nin bir Covid-19 hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve kendi çayına karıştırma girişiminde bulunacağını öğrendi. Ünverdi, daha sonra avukatı aracılığı ile Ramazan Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na "dolandırıcılık, öldürmeye teşebbüs ve tehdit" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

Ev hapsi cezası verildi

Şikayet üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen Ramazan Ç'ye, çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan ev hapsi cezası verildi. Ramazan Ç, ifadesinde korona hastasından alınan tükürüğün yalan olduğunu, İbrahim Ünverdi'nin kendisini 1 milyon lira dolandırdığını ve tefeci olduğunu iddia etti.

İtiraz üzerine tutuklama kararı verildi

Avukatı ile adliyeye giden İbrahim Ünverdi, ev hapsi cezasına itiraz ederek, zanlı Ramazan Ç'nin tutuklanmasını talep etti. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Ramazan Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kararın ardından adliye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Ünverdi, "Ev hapsi cezası beni ve ailemi biraz rahatlatmıştı. Ancak tutuklama kararı beni çok sevindirdi. Ben ve ailem artık daha rahat dışarıya çıkacağız. Adalet yerini bulacak" dedi. (ANKA)