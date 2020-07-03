Koronavirüs'le mücadele eden Singapur'da dang humması tehlikesi: Ülke tarihinin en kötüsü olabilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına alma konusunda ilerleme kaydeden Singapur bu kez de sivrisinekler tarafından bulaşan dang virüsü salgınıyla karşı karşıya. Yıl başından beri kaydedilen vaka sayısının fazla olması bu yıl dang hummasına yakalananların geçen yıllardan daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Çevre Ajansı yıl başından bu yana toplam 14 bin dang virüsü kaynaklı vaka kaydedildiğini açıkladı. Şu ana kadar olan vakalar üzerinden bu yıl kaydedilebilecek toplam vaka sayısı 22 bin 170 olarak belirlendi.

Dang virüsü sivrisinekler tarafından bulaşan bir viral enfeksiyon. Virüs genelde tropik iklimlerde sıcak, nemli bölgelerde yağışlı dönemde ortaya çıkıyor.

Enfekte olanların yüzde 25'inin semptom gösterdiği ve bu semptomların yüksek ateş, ağır baş ve kas ağrısı olduğu belirtildi.

Singapur'da bu yılın başından beri 16 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybederken bu sayı salgının ortaya çıktığı 2013 yılında bunun yarısı kadardı.