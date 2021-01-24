Koronavirüs'le ilgili dizide Boris Johnson'ı canlandıracak isim belli oldu

Kuzey İrlandalı oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, Koronavirüs'ün ilk çalkantılı günlerini anlatacak mini dizi This Sceptred Isle'da, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı canlandıracak.

Son olarak Christopher Nolan'ın ses getiren filmi Tenet'te Sator karakterini canlandıran Kenneth Branagh, yakında çıkacak olan mini dizi This Sceptred Isle'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı oynayacak.

NTV'de yer alan habere göre, Michael Winterbottom'un yöneteceği ve ortak yazarı olacağı This Sceptred Isle, corona virüs salgınının ilk çalkantılı günlerindeki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ekrana taşıyacak.

Beş bölümlük mini dizi

Beş bölümlük mini dizinin Sky UK tarafından seçildiği ve sadece İngiltere'nin siyasi tepkisinden değil, aynı zamanda İngiliz hükümetinin çeşitli şubelerindeki röportajlardan ve tanıklıklardan yararlanacağı açıklandı.

Winterbottom, aynı zamanda kendi şirketi Revolution Films aracılığıyla dizinin yapımcılığını üstlenecek.