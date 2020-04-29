Koronavirüs krizinden 'kazançlı çıkan' ülkeler açıklandı

Sputnik'in CNBC’nin haberinden aktardığına göre; Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin Covid-19 salgınıyla nispeten hızlı bir şekilde başa çıkması, ekonomilerini yeniden başlatmalarına ve işletmeleri yeniden faaliyete geçirmelerine izin verdi.

Bu sayede yatırımcılar için çok daha cazip hale gelmeleri para birimlerine de yansıdı. Bu üç ülkenin temel ticaret ortaklarından biri olan Çin’in giderek kısıtlamaları kaldırmasının da bunda önemli bir payı var.

Avustralya’da Koronavirüs vaka sayısı 6725, Yeni Zelanda’da 1124, Güney Kore’de 10 bin 752 olarak açıklandı.