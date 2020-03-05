Koronavirüs korkusu pahalıya mal oldu; dezenfekte etmek isterken bir deste banknotu yaktı

Banka geri ödedi
Çin basınında yer alan haberlere göre, Li Hala olarak anılan kadın, mikrodalgaya koyduğu paraların bir dakika içinde karardığını ve yanmaya başladığını gördü. Kadın yanmış paraları panik içinde bir bankaya yetiştirdi ancak paraların 'kullanılamaz' halde olduğu cevabıyla karşılaştı.
Banka dikkatli bir incelemenin ardından kadına yanan toplam parayı geri ödeme kararı aldı. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilmiş, 'karantina altına' alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedilmişti.