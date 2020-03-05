Koronavirüs korkusu pahalıya mal oldu; dezenfekte etmek isterken bir deste banknotu yaktı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 95 bini aştığı Çin'de, banknotlarını mikrodalgada dezenfekte etmeye çalışan bir kadın, 335 doların yanmasına neden oldu.

Posta'nın haberine göre; Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların 'karantina altına' alındığı duyurulmuştu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edilmişti.

,Çin medyasına yansıyan haberlere göre Jiangsu bölgesinde 'Li Hala' olarak anılan bir kadın dezenfekte etmek istediği 335 dolar (2 bin TL) mikrodalgaya koyarak yaktı. Kadının, Koronavirüs kapmaktan korktuğu ifade edildi.