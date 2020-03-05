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Yaşam

Koronavirüs korkusu pahalıya mal oldu; dezenfekte etmek isterken bir deste banknotu yaktı

05 Mart 2020 12:21

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 95 bini aştığı Çin'de, banknotlarını mikrodalgada dezenfekte etmeye çalışan bir kadın, 335 doların yanmasına neden oldu.

Posta'nın haberine göre; Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların 'karantina altına' alındığı duyurulmuştu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edilmişti.

,Çin medyasına yansıyan haberlere göre Jiangsu bölgesinde 'Li Hala' olarak anılan bir kadın dezenfekte etmek istediği 335 dolar (2 bin TL) mikrodalgaya koyarak yaktı. Kadının, Koronavirüs kapmaktan korktuğu ifade edildi.  

Banka geri ödedi

Çin basınında yer alan haberlere göre, Li Hala olarak anılan kadın, mikrodalgaya koyduğu paraların bir dakika içinde karardığını ve yanmaya başladığını gördü. Kadın yanmış paraları panik içinde bir bankaya yetiştirdi ancak paraların 'kullanılamaz' halde olduğu cevabıyla karşılaştı.

Banka dikkatli bir incelemenin ardından kadına yanan toplam parayı geri ödeme kararı aldı. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilmiş, 'karantina altına' alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedilmişti. 

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