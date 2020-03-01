Koronavirüs korkusu nedeniyle davaya katılmayan Gülben Ergen Nişantaşı'nda görüntülendi

Eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) korkusu nedeniyle katılmadığı iddia edilen şarkıcı Gülben Ergen, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Milliyet'te yer alan habere göre, gazeteciler bir modacı çıkışı görüntülenen Gülben Ergen'e, yargılandığı davaya Koronavirüs nedeniyle katılmadığı iddiasını hatırlattı.
Koronovirüs soruları üzerine "Hay Allah" diyen şarkıcı, ardından aceleyle bindiği minibüsünde gazetecilere el salladı.