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Koronavirüs korkusu nedeniyle davaya katılmayan Gülben Ergen Nişantaşı'nda görüntülendi

"Hay Allah"

01 Mart 2020 09:58

Eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına yeni tip  Koronavirüs (Kovid-19)  korkusu nedeniyle katılmadığı iddia edilen şarkıcı Gülben Ergen, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, gazeteciler  bir modacı çıkışı görüntülenen Gülben Ergen'e, yargılandığı davaya Koronavirüs nedeniyle katılmadığı iddiasını hatırlattı.

Koronovirüs soruları üzerine "Hay Allah" diyen şarkıcı, ardından aceleyle bindiği minibüsünde gazetecilere el salladı.

 

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şarkıcıErhan ÇelikKoronavirüsdavaGülben Ergen
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