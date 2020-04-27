Koronavirüs korkusu hayatına mal oldu; hastane balkonundan atladı!

Manisa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.



26 Nisan günü Merkezefendi Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı.



Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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