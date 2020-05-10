Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletildiği Almanya'da virüsün bulaşma kat sayısı yeniden yükseldi

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırmaya başlayan Almanya'da virüsün bulaşma kat sayısı yeniden artmaya başladı.

Almanya'da Koronavirüs salgınını takip eden Robert Koch Enstitüsü, geçen haftalarda 1'in altında düşen bulaşma kat sayısı R'nin 1.1 seviyesine çıktığını açıkladı.

Almanya'da salgının bulaşma kat sayısının sağlık sisteminde yaratabileceği yoğunluğa karşı daha önce uyarılarda bulunan Başbakan Angela Merkel, 16 eyaletin çağrıları üzerine işletmelerin açılması ve okulların aşamalı olarak açılmaya başlayacağını duyurmuştu. Öte yandan Merkel, salgının ikinci dalga ihtimalinde kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulanacağını söylemişti.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da son olarak 169 bin 218 Covid-19 vakası kaydedildi. Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 395'e çıktı. Enstitü R kat sayısının artmasına ilişkin "Şu an vaka sayısının ne kadar artacağına ya da düşeceğine dair bir açıklama yapmak için erken" dedi.