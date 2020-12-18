Koronavirüs kısıtlamalarını ihlâl eden Japonya Başbakanı Suga halktan özür diledi: "Davranışlarımı acilen gözden geçirmem gerek"

Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Japonya'da, Başbakan Yoşihide Suga halka dışarıda buluşmama tavsiyesi verdiği günün akşamı 15 arkadaşıyla Tokyo'nun en lüks semti Ginza'da biftek yemeğe gitti ve ardından halktan özür diledi.

"İnsanların hayatlarını tehlikeye atmamak için davranışlarımı gözden geçirmem gerek" diyen Suga düşüşte olan desteğini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Kış aylarıyla beraber artışa geçen koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Japon Bilim Kurulu 23 Ekim'de halka 5 kişiden fazla gruplar halinde buluşmanın sakıncalı olacağı tavsiyesini vermişti.

Bunun üzerine hükümet özellikle geleneksel hale gelmiş yılsonu kutlamalarını iptal etti.

Son üç haftadır günlük vaka sayılarının özellikle başkent Tokyo'da sürekli artması ve bu hafta bir günde 822 kişiyle rekor kırması üzerine Suga 14 Aralık'ta yaptığı basın toplantısında halkı özverili olmaya ve hükümetin koyduğu kurallara uymaya çağırdı.

Aynı açıklamada bir süredir devam eden "Git Seyahat Et!" ve "Git Yemek Ye!" adlı hükümet destekli ekonomiyi canlandırıcı programların da Tokyo, Osaka ve salgının ciddi olarak yayıldığı diğer yerlerde durdurulması kararı da ilan edildi.

Ancak Japon medyasına yansıyan haberlere göre açıklamanın yapıldığı günün akşamı Başbakan Suga'nın Tokyo'daki bir otelde 15 kişiyle yemek yediği, ardından da Ginza'daki bir biftekçide partisinden en az 7 kişiyle buluştuğu ortaya çıktı.

Artan eleştiriler üzerine 16 Aralık'ta kendini savunan Suga gittiği yerde sadece 40 dakika kaldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu söylese de "Her gün ülkede 3.000 koronavirüs vakasının olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Davranışlarımı acilen gözden geçirip insanların hayatlarını korumak için elimden geleni yapacağım" diyerek özür dilemek zorunda kaldı.

Ne var ki bu Suga'nın özür dilediği günün gecesinde bile iş için de olsa önce bir Japon restoranında bir bankanın üst düzey yöneticisiyle buluştuğu ve sonra da bir Fransız restoranına geçip üç medya mensubuyla yemek yerdiği konuşuluyor.

Bir tarafta ekonomik, diğer tarafta hayat kaybı

Suga'nın eğlence konusundaki çelişkili davranışı aslında kendi yönetiminin içinde bulunduğu açmazı da yansıtıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında rsetoranların çalışma saatlerini kısaltan ve halka daha az dışarı çıkmalarını salık veren ama yasak koymayan hükümet, aynı zamanda ekonomiyi de canlı tutmak adına son üç haftada seyahat etmeyi ve dışarıda yemek yemeyi destekleyen kampanyaları da sonlandırmayarak hem çelişkili bir durum yarattı ve hem de tüm sorumluluğu halkın üzerine yıktı.

Sonuçta beklenilen oldu ve vaka sayısı arttı, bulaşı pek çok eyalette yayıldı ve sağlık sistemi üzerindeki yük en yüksek alarm seviyesine çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 Kasım'a dek Japonya'da günde ortalama 2,072 vaka gerçekleşirken son üç haftanın ortalaması 2,587 oldu. Durumu ağır olan hasta sayısı da 1.8 kat artarak 308'den 570 kişiye ulaştı.

Şimdiye dek Japonya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 190,950, ölen sayısı ise 2,661.