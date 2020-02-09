Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 800'ü aştı; Filipinler'de bir kadında iyileşme görüldü

Koronavirüs salgını kaynaklı ölüm sayısı 800'ü aştı. Küresel çapta 37 bini aşkın insanın salgından etkilendiği belirtilirken Filipinler'de tedavi altındaki bir Koronavirüs vakası görülen kadında iyileşme belirtileri olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs 1 ayı geçen süre içinde 800'den fazla kişinin ölümüne neden olarak küresel salgın SARS'ı geçti. Dünya çapında her ülke Çin'e ilişkin seyahat önlemlerini ve virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.

Türkiye'ye Vuhan'dan getirilen kişiler ve sağlık personelinden oluşan 61 kişinin 14 günlük karantinası sürerken son olarak alınan ikinci numunelerde de virüse rastlanmadığı belirtildi.

Filipinler'de Vuhan'dan gelen bir Çinli turistte görülen Koronavirüs vakasında ise iyileşme görülmeye başlandı. Test sonucu negatif çıkan kadında bir kez daha sonuç negatif çıkarsa karantinadan çıkarılacak.