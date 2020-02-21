Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 236'ya yükseldi; Çin'de bir hapishaneye virüs yayıldı

T24 Dış haberler

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 236'ya yükseldi. Virüs, Çin dışında da Güney Kore gibi ülkelerde yayılma hızını arttırmaya başladı. Son olarak Çin'de bir hapishanenin içinde yayılmaya başlayan virüsten 200 kişinin etkilendiği duyuruldu.

Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı son günde 118 artarak 2 bin 236'ya ulaştı. John Hopkins Üniversitesi'nin canlı verilere dayanarak hazırladığı grafikte virüsün yayılma hızı şu şekilde gösterildi:

Koronavirüsün yayılma hızının arttığı ülkeleren biri de Güney Kore oldu. Dün ilk ölüm vakasının görüldüğü ülkede virüsten etkilenen kişi sayısı 156'ya çıktı. Ülkenin Daegu kentinde bir kilisenin 400'den fazla mensubu Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Güney Kore'de orduda da birkaç askerde Koronavirüs görülmesiyle Savunma Bakanlığı ciddi önlemler aldı.

Hapishanede virüs

Çin Küresel Televizyon Ağı, Çin'in Shandong bölgesinde bulunan bir hapishane binasında 200 kişide Koronavirüs görüldüğünü duyurdu. 200 hükümlünün Koronavirüsü bir gardiyandan kaptığı düşünülüyor. Çin'de hapishanedeki 200 kişiyle birlikte virüsten etkilenen kişi sayısı bir günde 889 arttı.

Vuhan'da bir doktor daha öldü

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir doktor daha yaşamını yitirdi. Sağlık yetkililerinin aktardığına göre 29 yaşındaki doktor Peng Yinhua hastanede virüsü kapmıştı.