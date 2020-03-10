İtalya'da Koronavirüs alarmı: Vatandaşlar süpermarketlere akın etti

Koronavirüs'ten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'da ülke genelinde uygulanan seyahat kısıtlaması günlük yaşamı da etkiledi.

Şu ana kadar 463 insanın hayatını kaybettiği İtalya'da hükümet ülke genelinde zorunlu haller dışındaki seyahatleri kısıtladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından "Evde kalıyorum" diye nitelendirilen kararname sonrası İtalya halkı marketlere akın etti.

Market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bunun üzerine hükûmet kaynaklarından İtalyan basınına yapılan açıklamalarda, yeni kuralların ihtiyaç alışverişine herhangi bir kısıtlama getirmediği vurgulandı. Haberlere göre gıda alışverişi için dışarı çıkmak gerekli ihtiyaçlar arasında sayılacak ve kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Hükümetin kararnamesinde seyahat kısıtlamasının yanı sıra sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekan da kapalı tutulacak. Toplanma yasağını içeren kararnamede cenaze dahil törenler de iptal edildi.

Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor.

Koronavirüsle mücadele amacıyla bir Avrupa ülkesinin genelinde ilk kez uygulanacak kısıtlamalar bugünkü İtalyan gazetelerinde şu manşetlerle yer aldı:

Corriere della Sera: Artık tüm İtalya kapalı

La Stampa: Koronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi

La Repubblica: Herkes evinde

Il Giornale: Her şey kapatılıyor

Il Manifesto: Herkes eve