Koronavirüs | Japonya'nın bazı bölgelerinde 6 ay OHAL ilan edilebilir

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bugün uzmanlarla yapacağı görüşmeler sonrası Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik olarak bazı bölgelerde 6 aylık olağanüstü hâl ilan etmesi bekleniyor.

The Guardian'ın aktardığına göre, Japon basınından TBS kanalı Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak OHAL kararının Tokyo ve Osaka'nın da dâhil olduğu 4 vilayeti içerdiğini aktardı.

Japonya'da bir ilk olması beklenen OHAL ilanının Salı günü yapılması ve Çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Başbakan Abe, ekonomik etkileri nedeniyle OHAL fikrine sıcak bakmıyordu ancak büyük şehirlerde son günlerde yükselen vaka sayısının Abe'yi bu kararı almak zorunda bırakacağı ifade ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Japonya'da vaka sayısı 3 bin 654, can kaybıysa 85.