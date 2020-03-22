Koronavirüs | İspanya'da OHAL 15 gün daha uzatıldı

İspanya'da yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 15 günlük OHAL süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Yetkililer, 13 Mart tarihinde 15 günlük olağanüstü hal ilan ettiklerini açıklamışlardı. Vakaların artması üzerine bu sürenin 15 gün daha uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Avrupa'da İtalya'dan sonra Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen İspanya'da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1381'e ulaştı. Son verilere göre İspanya'da 25 bin 496 vaka bulunuyor.