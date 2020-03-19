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Koronavirüs ile mücadeleye hangi ülke ne kadar bütçe ayırdı?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 milyar lira değerindeki teşvik paketini açıkladı

19 Mart 2020 14:25

Tüm dünyada 200 binden fazla insanda, Türkiye’de ise 191 kişide görülen Koronavirüs'ün (Kovid-19), karantinalar, şirket kapatlamarı, zorunlu iş bırakmalar ve olağanüstü hâller nedeniyle ekonomide neden olacağı yıkıma karşılık ülkeler birer birer destek paketlerini açıklıyor. 

Son olarak dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 19 maddelik teşvik paketinin 100 milyar lira değerinde olacağı duyuruldu. Emekli maaşlarına zam yapılması, kurumların vergi ve SGK primi ödemelerinin ertelenmesi, küçük ve orta işletmeler için ayrılan Kredi Garanti Fonu’nun limitinin artırılması, borcunu ödeyemeyen firmaların gerekçesini “mücbir sebep” olarak kabul etmek gibi maddeler iş dünyası için planlanan destekler. İş bırakmak zorunda olan kişilerin kira ya da fatura ödemelerinin nasıl olacağına dair detay verilmezken, piyasanın beklentisi ilave önlemlerin ileride açıklanabileceği yönünde. 

ABD’den vatandaşlarına 1000’er dolar 

Independent Türkçe'de yer alan habere göre tüm dünyada açıklanan en yüksek teşvik paketleri ise ABD ve Avrupa ülkelerinden geldi. Son olarak en büyük ticaret ortaklarından Kanada ile sınırlarını kapatan ABD, 6 Mart’ta 7,8 milyar dolarlık acil durum harcama bütçesini onaylamıştı. Koronavirüs testi için finansal destek, ücretli hastalık izni ve zayıf durumda olan nüfusa gıda takviyesi gibi maddeleri içeren ikinci bir paketi de imzalayan Trump yönetiminden beklenen üçüncü paketin 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bu pakette her vatandaşa 1000 dolar verilmesi de ihtimaller arasında. 

Avrupa Merkez Bankası’ndan 820 milyar dolar 

Avrupa’ya bakıldığında ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasaları sakinleştirmek ve koronavirüsün etkileriyle boğuşan Euro Bölgesi ekonomisini korumak için 750 milyar Euro (820 milyar dolar) tutarında ek acil tahvil alım programı başlattı. Üstelik ekonomisi 2008’den bu yana tam anlamıyla toparlanamayan Yunanistan'ın kamu borcu mevcut kurallardan muaf tutularak programa dahil edilecek. 

Krizin yeni merkezi İtalya ne yapacak?

Koronavirüs salgını Çin’de yavaşlarken, yeni merkezi İtalya’da giderek güçleniyor. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşamını yitridiği ülke, Avrupa’nın borçluluk oranı en yüksek ülkelerinden.  21 Şubat'tan bu yana virüsle mücadele eden İtalya'da, ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni bir başbakanlık kararnamesi kabul edildi ve 25 milyar Euro'luk paket uygulamaya sokuldu. 

Fransa işsizlerine 45 milyar Euro ayırdı

Ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getiren ve mazeret belgesiyle dışarı çıkmalara izin veren Fransa, şirketlere 327 milyar dolar (300 milyar Euro) değerinde banka kredisi sunacaklarını vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerinin erteleneceğini duyurdu. Maliye Bakanı’nın “Gerekirse büyük şirketleri kamulaştırırız” dediği Fransa’da ayrıca, geçici olarak işten çıkarılan çalışanlar için 45 milyar Euro kullanılacak. 

İspanya’nın milli gelirinin yüzde 20’si 

Olağanüstü hâl ilan eden İspanya'da koronavirüs salgınının ekonomideki etkileri nedeniyle 200 milyar euro hacminde bir kurtarma paketi hazırlandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu rakamın ülkenin toplam milli gelirinin yüzde 20'sine tekabül ettiğini söyledi. 

Almanya: Hiçbir işçi sorun yaşamayacak 

Koronavirüse karşı açıklanan en büyük paketlerden biri Almanya’ya ait.  15 Mart’ta açıklama yapan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ilk etapta 614 milyar dolar değerinde krediyi garanti edeceklerini söyledi.  Altmaier, “Biz siyasi irade ve para eksikliği yüzünden başarısız olmayacağımıza söz veriyoruz. Bu hiçbir sağlıklı şirketin ve işçinin sorun yaşamayacağı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.  2008 küresel krizinde şirketlerine yaklaşık 500 milyar dolar kredi açan Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük yardım planını sunmuş oldu. 

İngiltere'den küçük firmalarına nakit para

Büyük şirketlerinden hisse alacağını, turizm ve hizmet sektörünün vergilerini 2020’de kaldıracağını, en küçük 700 bin firmaya 10’ar bin sterlin nakit para vereceğini ve konut kredisi ödemelerini üç ay erteleyeceğini açıklayan İngiltere’nin açıkladığı paketin değeri ise 362 milyar sterlin (412 milyar dolar).  

Aşağıdaki tabloda merkez bankaları ve diğer küresel para otoriteleri hariç hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin dolar cinsinden yaklaşık değerlerini görebilirsiniz:   

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE AÇIKLANAN TEŞVİK PAKETLERİ
Ülkeler Teşvik Miktarı
ABD 1 trilyon dolar 
Almanya 614 milyar dolar 
İngiltere 412 milyar dolar 
Fransa 373 milyar dolar 
İspanya  216 milyar dolar 
Kanada  56,8 milyar dolar
Polonya  51,3 milyar dolar 
Çekya 40 milyar dolar
İsveç 29,2 milyar dolar
İtalya 27,3 milyar dolar 
Birleşik Arap Emirlikleri 27,2 milyar dolar
Katar 23 milyar dolar
Japonya 19 milyar dolar
Hong Kong 15,5 milyar dolar
Türkiye 15,3 milyar dolar
Suudi Arabistan  13,3 milyar dolar 
Tayland 12,2 milyar dolar
Bahreyn 11,4 milyar dolar
İsviçre  10,3 milyar dolar
Avustralya 9,85 milyar dolar
Güney Kore 9,1 milyar dolar 
Yeni Zelanda 6,7 milyar dolar
Mısır 6,4 milyar dolar 
Malezya 4,6 milyar dolar
Singapur 4,4 milyar dolar
Endonezya 3,97 milyar dolar
Litvanya 2,7 milyar dolar
Romanya  2,2 milyar dolar 

 

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