Koronavirüs için aşı hazırlayan bilim insanları antikor tedavisinde de aşama kaydetti; hastalığın ilk evresinde olumlu sonuç veriyor

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tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı üzerinde çalışan bilim insanları salgında antikor tedavisi konusunda ciddi gelişmeler kaydedildiğini açıkladı. AstraZeneca firmasıyla çalışan bilim insanları, klonlanan antikorların hastalığın ilk evrelerinde gözle görülür etkileri olduğunu açıkladı.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, AstraZeneca yöneticisi Pascal Soriot, iki antikorun birleşiminden bir tedavi üzerinde çalışıldığını söyledi. Antikor tedavisi üretmenin aşıdan daha pahalı olduğunu söyleyen Soriot, aşıya yanıt vermeme riski olan insanlar ve yaşlılar için kullanılabileceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi ile işbirliğinde Covid-19 aşısı üzerinde çalışan AstraZeneca, geçen hafta Salgın Hazırlığı İnovasyonları Koalisyonu ile bir anlaşma imzalayarak küresel olarak erişilebilir 300 milyon aşı üretimine başladı. Aşının insanlar üzerinde yapılan testleri geçmesiyle sonbaharda üretime geçilmesi bekleniyor.