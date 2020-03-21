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BBC Türkçe

Koronavirüs | Hekimler ve sağlık görevlileri Türkiye'de güvenli koşullarda çalışabiliyor mu?

21 Mart 2020 17:45

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının önüne geçmek için hem hastaneler hem de sağlık personeli konusunda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Sağlık personelinin yıllık izinleri iptal edildi.

Acil bir durumu olmayan hastaların, hastane yerine aile hekimlerine başvurması gerektiği söylendi.

Hastanelerde aciliyeti olmayan ameliyatlar da ertelendi. Peki, bu süreçte hekimler ve diğer sağlık görevlileri güvenli koşullarda çalışabiliyor mu?

Sağlık görevlilerinin endişelerini ve alınan tedbirleri konuştuk.

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