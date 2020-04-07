Koronavirüs, hayvanat bahçelerini kapattı; nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti

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Hong Kong'taki Ocean Park'taki pandalar, hayvanat bahçesi yetkililerinin yaklaşık 10 yıl süren çabalarının ardından park, Koronavirüs salgını sebebiyle ziyaretçilere kapalıyken ilk kez çiftleşti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri bu gelişmenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. Hayvanat bahçesi işlemleri direktörü Michael Boos, "Başarılı çiftleşme süreci bize için çok heyecan verici. Doğal çiftleşme ile hamile kalma ihtimalleri yapay döllenmeden daha yüksek" dedi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamalara göre mart ayının sonlarına doğru dişi panda Ying Ying, suda daha çok zaman geçirmeye başladı. Erkek panda Le Le ise etrafa izler bırakmaya ve Ying Ying'in kokusun takip etmeye başladı. Bu hareketlerin pandaların çiftleşme aylarında görüldüğü belirtildi. Pandalar, yıllardır süren çabaların sonucunda nesli tükenmekte olan hayvan pazartesi günü çiftleşti.

Ocean Park'a Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir ziyaretçi alınmıyordu.

Şimdi hayvanat bahçesi yetkilileri Ying Ying'in hormonlarında ve davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını tespit etmeye çalışıp, önümüzdeki aylarda dünyaya küçük bir panda gelip gelmeyeceğini öğrenecek.