Koronavirüs hastasına kullanma tarihi geçmiş ilaç vermişler

Eskişehir'de Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ve oğlu için filyasyon ekiplerinin bıraktığı ilacın son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü'nü arayan hasta, "Türkiye genelinde bu şekilde dağıtılıyor. Bir şey olmaz" yanıtı aldığını belirtti.

Sözcü'den Kemal Altan'ın haberine göre, Eskişehir’de Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlara tedavi için verilen ilaçlarda son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen üzerlerine yapıştırılan yeni etiketlerle son kullanma tarihlerinin uzatıldığı iddia edildi.

"İlaçları Kullanmayacağım"

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ve oğlu için filyasyon ekipleri eve gelerek kullanması gereken Koronavirüs ilaçlarını bıraktı. Koronavirüs hastası baba, ilaçları incelerken ilaçlardan birisinin üzerinde son kullanma tarihi Eylül 2022 olan ilacın etiketini kaldırdığında son kullanma tarihinin gerçekte 21 Mart 2021 tarihinde bitmiş olduğu, son kullanma tarihinin etiketle kapatıldığını ve yeni son kullanma tarihi yazan etiketin yapıştırıldığı şokunu yaşadı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nü arayan baba aldığı cevapla ikinci bir şoku daha yaşadı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Koronavirüs hastası babaya, ilacın Türkiye genelinde bu şekilde dağıtıldığını kullanması gerektiğini ve bir şey olmayacağı cevabını verdiği öğrenildi. Koronavirüs hastası baba ise ilacın son kullanma tarihi geçtiği için kullanmayacağını söyledi.

"Etkisi biraz azalmış olabilir"

Eskişehir Eczacılar Oda Başkanı Metin Kamış ise bazı ilaçların son kullanma tarihinden sonra da kullanılabileceğini ifade ederek, “Bazı ilaçlar son kullanma tarihinden 4-5 yıl sonra da kullanılabilir. Ancak ilaçların uygun şartlarda saklanmış olması gerekiyor. Salgın döneminde corona virüs ilaçlarına çok fazla talep olması nedeniyle depolardaki ilaçlar kullanılıyor olabilir. İlacın uygun şartlarda saklanmış olmasıyla birlikte son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılan ilaçların biraz etken maddesi düşmüş olabilir. Yani ilacın faydası yüzde 90-95 civarında olabilir” dedi.

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