Koronavirüs hastası uçağa bindi, 12 kişi karantinaya alındı

İstanbul'dan bindiği uçakla Denizli'ye yolculuk yapan bir kişide Koronavirüs tespit edilmesi üzerine, temaslı olduğu 12 yolcu karantina altına alındı.

Bir kişi Koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen dün İstanbul'dan uçakla Denizli'ye geldi. Koronavirüs şüphesi olan kişinin sağlık durumunu bilen yakınlarının ihbar etmesi üzerine, Çardak Havalimanı'na sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 21.30'da perona yaklaşan uçağa giren sağlık personelleri, ismi açıklanmayan kişiyi izole ederek hastaneye götürdü.

Koronavirüs testi pozitif olan kişinin uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı. (DHA)