Koronavirüs tespit edilenlere hastanelerde nasıl bir prosedür uygulanıyor?

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Koronavirüs vakalarına, hastanelerde oksijen ve solunum desteği veriliyor. Virüsün bir tedavisi yok. Tedavi altına alınan hastalar virüsün yayılmasını önlemek amacıyla izole ediliyor.

Ağır Koronavirüs vakalarında ise virüs akciğerlerde iltihaplanmaya yani zatürreye yol açabiliyor. Bu gibi vakalarda hastaya solunum desteği verilmesi gerekiyor. Solunum zorluğu çeken hastalara oksijen veriliyor. En kötü senaryoda da hasta suni solunum cihazına bağlanabiliyor.

Daha hafif Koronavirüs vakalarında, örneğin tansiyon sorunu yaşayan hastalarda veya ishalin görüldüğü vakalarda hastaya damar yoluyla serum verilebiliyor. Ağrı kesici de semptomların giderilmesi için kullanılan ilaçlar arasında.

Hastalar hangi belirtilerle hastaneye başvuruyor?

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) internet sayfasında paylaşılan ve virüsün çıkış noktası olan Çin’de Koronavirüs teşhisi konulan vakalara ilişkin verilere dayanarak hazırlanan bilgilere göre, hastalıkta kuluçka süresinin ortalama 4 gün olduğu tahmin ediliyor. Ancak bazı vakalarda bu sürenin 2-14 gün arasında olabileceği belirtiliyor.

Hastanelerde tedavi altına alınan Koronavirüs vakalarının, yüzde 77-98’i yüksek ateş, yüzde 46-82’si öksürük, yüzde 11-52’si halsizlik, yüzde 3-31’i ise nefes alıp vermekte zorlanma gibi belirtiler gösteriyor.

Daha az bildirilen semptomlar arasında ise boğaz ağrısı, baş ağrısı, balgamlı öksürük yer alıyor. Bazı hastaların ateşlenmeden önce de ishal ve kusma şikayeti olduğu belirtiliyor.

CDC'nin internet sitesinde Çin'deki vakalara ilişkin paylaşılan verilere göre, hastaneye kaldırılan ve akciğer iltihabı (zatürre) olan Koronavirüs vakalarının yüzde 20-30’u solunum desteği alarak yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan ve durumu kritik olan hastaların yüzde 11-64’ü de oksijen tedavisi gördü. Hastaların yüzde 47-71’i suni solunum cihazına bağlanırken, yüzde 4-42’sinde de entübasyon (nefes borusuna ulaşan boru takma) işlemi uygulandı.