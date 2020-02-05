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Sağlık

Koronavirüs hastaları için yapılan ikinci hastane de bitmek üzere

Vuhan'da yapılan hastane bin 600 yatak kapasiteli olacak

05 Şubat 2020 21:22

Çin'in Vuhan kentinde Koronavirüs hastaları için inşa edilen 2. hastanenin önümüzdeki günlerde teslim edilmesi bekleniyor.

Kısa sürede dünyaya yayılan ve 490 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs ile mücadele eden Çin, inşa ettiği ilk hastanenin ardından 2. hastanenin de yapımında sona yaklaştı.

Vuhan kentinde Koronavirüs hastalarının tedavisine yönelik yapımına başlanan Leishenshan Hastanesi'nin yakında teslim edilmesi bekleniyor. 60 bin metrekarelik alana inşa edilen hastanede, bin 600 yatak olacak ve 2 binden fazla sağlık personeli görev yapacak. (İHA)

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