Koronavirüs haberleri yapan Çinli gazeteciye 4 yıl hapis cezası verildi

Çin'in Vuhan kentinde Koronavirüs haberleri yaptığı sırada Mayıs ayında tutuklanan 37 yaşındaki gazeteci Zhang Zhan, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zhang Zhan yaptığı haberler nedeniyle halkı kavgaya sürüklemek ve huzur ortamını bozmak suçuyla tutuklandı.

Birçok aktivist ve gazetecinin aynı 'suç'la tutuklandığı Çin'de gazeteci Zhang'in davasına geçen ay yanlış bilgi yayma iddiası da eklendi. Geçen hafta yayınlanan iddianamede, Zhang'ın "WeChat, Twitter ve YouTube gibi internet kanalları aracılığıyla metin, video ve diğer medya yoluyla yanlış bilgiler" yayınladığı söylendi. Ayrıca, Zhang'in Koronavirüs hakkında spekülasyona neden olduğu iddia edildi.

Zhang'ın avukatları, gazetecinin açlık grevinde olduğunu ve mahkemeye tekerlekli sandalye ile çıkarıldığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Zhang'in sağlık durumunun kötüye gittiği ve bağlanarak beslenmeye zorlandığı belirtildi.