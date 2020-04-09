Koronavirüs günlerine Radiohead 'aşısı': Her perşembe günü bir eski konser

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Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın farklı noktalarında binlerce konser iptal edilirken, alternatif ve deneysel rockın öncülerinden Radiohead her hafta eski konserlerinden birinin tam kaydını YouTube üzerinde yayınlamaya karar verdi.

Radiohead, ilk olarak bugün Birleşik Krallık saati ile 22:00'de (TSİ 00:00) 2000 yılının Ekim ayında, Kid A albümünün raflardaki yerini almasının ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'de dev bir çadırda verdiği konseri yayınlayacak. Her perşembe günü aynı saatte Radiohead, kısa süre önce açılan dijital kütüphanesinden bir konseri YouTube üzerinden yayınlayacak.

Radiohead, uygulamanın "şartlar yumuşayana veya ellerindeki konserler bitene kadar" süreceğini duyurdu. Grup, hayranlarının alıştığı Radiohead stili kara mizaha uygun olarak, "Hangisi daha önce olacak? kimse bilmiyor" yazdı.

Koser kayıtları, Radiohead'in resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.