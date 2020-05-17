Koronavirüs günlerinde Sarı Yelekler; Paris'te 10'ar kişilik gruplar olarak toplandılar

Fransa'da 2018 yılının Kasım ayında başlayan hükûmet karşıtı Sarı Yelekler protestoları dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde yeniden başladı.

Sarı Yelekler, 10'ar kişilik gruplar halinde farklı noktalarda toplandı. Protestoya 100'e yakın kişi katılırken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Gösteri sırasında bir şahıs, polisin kendi fotoğrafını çektiğini iddia ederek, polisin çektiği fotoğrafı silmesi için üzerine yürüdü. Göstericinin polisin üzerine yürümesinin ardından arbede yaşanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis, gözaltına aldığı göstericileri kimlik kontrolü sonrası serbest bıraktı.

Fransa'da şu an Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.