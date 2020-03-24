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BBC Türkçe

Koronavirüs günlerinde İstanbul: İnsanlar her geçen gün eve daha fazla kapanıyor

24 Mart 2020 15:15

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler ve yapılan evde kalma uyarıları nedeniyle İstanbul'da sokaklar günden güne sakinleşiyor.

Şehirde toplu taşıma kullanım oranı 20 Mart itibariyle yüzde 64 oranında azalmış durumda.

Önlemler kapsamında bazı sektörlerdeki işyerleri kapandı, bazı sektörler ise evden çalışma modeline geçiyor.

Trafik azalırken şehrin en işlek noktalarında insan yoğunluğu da geriliyor.

Bununla birlikte yetkililer ve uzmanlar, sokağa çıkmama oranının çok daha yüksek olması gerektiği yönünde uyarılar yapıyor.

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