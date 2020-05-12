Koronavirüs günleri Murakami'yi DJ yaptı

T24 Dış Haberler

Japon yazar Haruki Murakami, yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde halkın moralini yükseltmek için özel bir radyo programı yapacak.

"Evde Kal Özel Yayını" isimli programda Murakami en sevdiği parçaları çalacak ve dinleyicilerin yorumlarını okuyacak.

Radyo programının duyurulduğu site için bir yazı kaleme alan Murakami, "Umarım müziğin gücü biriken Korona bağlantılı sıkıntıları uçurabilir" ifadelerini kullandı.

Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a kadar sürecek, ancak salgını kontrol altına alan bölgelerin bu hafta itibariyle kısıtlamaları kaldırabileceği konuşuluyor