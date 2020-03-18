Koronavirüs gündeminden habersiz Big Brother yarışmacıları gerçeklerle yüzleşti

Almanya'da yayınlanan Big Brother yarışmasında haftalardır bir evin içine kapalı bir şekilde yaşayan yarışmacılar dün ilk kez dünyanın karşı karşıya olduğu küresel salgından haberdar oldu.

6 haftadır süren Big Brother yarışmasında yarışan 18 kişinin düne kadar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından haberleri yoktu. Yarışmacılar için özel bir bölüm hazırlanarak salgının ne durumda olduğuna dair bilgi verildi.

Yarışmacılardan bazıları yaşlı ebeveynlerinin durumunu düşünerek ağladı. Yarışmacılara daha sonra yakınlarından mesaj içeren videolar izletildi.

14 yarışmacının 10'unun Koronavirüs salgınının ciddiyetinden haberi yoktu. Yarışmaya 9 Mart'ta katılan 4 yeni yarışmacıdan kimseye Koronavirüs'ten bahsetmemeleri istenmişti.

Açıklanan son bilgilere göre, Koronavirüs sebebiyle Almanya'da 14 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 bine çıktı.