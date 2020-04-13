Koronavirüs görülmeyen yer: Antalya'nın Kaş ilçesi

Antalya-Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar Koronavirüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ün bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı.

Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır" dedi.

Bundan sonraki zamanlarda da ilçede virüsün görülmemesi için giriş çıkışlarında sıkı kontrollerin devam edeceğini açıklayan Karacan, "Dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah Koronavirüs Kaş ilçemize giremeyecektir” dedi.



Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin veriliyor.

(İHA)