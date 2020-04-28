Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci, Brad Pitt'in kendisini taklit ettiği skeci değerlendirdi: Harikaydı, hepsi gerçekte olanlardı

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs salgınını ele alışıyla dalga geçerken kendisini taklit eden oyuncu Brad Pitt'in performansını yorumladı. Dr. Fauci, Pitt'in skeci için "Harikaydı" dedi.

ABD’nin salgınla mücadelesinde ön cephede yer alan isimlerden Dr. Anthony Fauci, kendisini taklit eden Brad Pitt’in ‘harika bir iş çıkardığını’ söyledi. Dr. Fauci, “Bence o harikaydı. Brad Pitt’in büyük bir hayranıyım ve bu nedenle insanlar bana, beni kimin oynamasını istediğimi sorduğunda Brad Pitt'den bahsediyorum. O benim en favori oyuncularımdan biri” dedi.

Pitt’in, Trump’ın tüm yanlış açıklamalarını düzelttiğini belirten Dr. Fauci, “SNL’de söylediği her şey gerçekte olanlardı. Gerçekten her şeyi bir araya getirerek iyi bir şey yaptı” diye konuştu.

Dr. Fauci kılığındaki Brad Pitt, söz konusu yayında Donald Trump’ın bugüne kadar Koronavirüs'le ilgili yaptığı yanlış açıklamalarla dalga geçmişti. Trump’ın virüsün bir mucize gibi bir günde ortadan kaybolacağına dair iddiasını da değerlendirmiş ve “Mucizeler harikadır, onları kim sevmez. Ama mucizeler A planı olmamalı” demişti.

Pitt, programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak “Gerçek Dr. Fauci’ye, sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum” diye seslenmişti.