Koronavirüs | Gaziantep Valisi Davut Gül uyardı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Vali Gül, uyarıları şöyle sıraladı;