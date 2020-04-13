Koronavirüs | Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 1 ay daha uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a dek devam edeceğini söyledi.

Fransa'daki salgının yavaşlama emareleri gösterdiği bir dönemde salgının başından beri üçüncü kez halka seslenen Cumhurbaşkanı "Umut geri dönüyor ama hiçbir şey kesin değil" dedi.

Ülkesinin salgına "yeterli derecede hazır olmadığını" vurgulayan Macron, "Diğer ülkeler gibi koruyucu giysi, dezenfektan ve maske eksiğimiz vardı. Zorlu kararlar verdik" dedi.

Macron ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinde hastanelerin hala baskı altında olduğunu vurgularken, okulların 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılabileceğini belirtti. Fakat restoran, kafe, sinema gibi mekanlar bu tarihten sonra da kapalı kalmaya devam edecek.

"Afrika ülkelerinin borçlarını silmeliyiz"

Bazı ülkelerin ekonomik olarak sıkıntı çektiğinin altını çizen Macron, diğer Avrupa ülkelerine de seslenerek, "Afrika'daki komşularımıza, ekonomik olarak yardımcı olmak için borçlarını 'büyük ölçüde' iptal etmeyi bilmeliyiz" diye konuştu.

24 Ocak'ta ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği, 14 Şubat'ta ilk ölümün yaşandığı Fransa'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybederken, ülkede ölü sayısı 14 bin 967'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 137 bin 873 vaka tespit edilirken, iyileşen hastalara ilişkin veri paylaşılmadı.

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