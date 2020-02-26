Koronavirüs fiyatları da etkiledi; gıdadan elektroniğe kadar her şey zamlanacak

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Çin’deki üretim düşünce ithalat sınırlandı. Yaşanan tedarik sıkıntısı sonucu Türkiye’de bazı ürünler zamlandı.



Çin’den yıllık 80 bin ton ithal edilen siyah ay çekirdeğinin fiyatı yüzde 5 arttı. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, "Toptan ithalatta yaşanan yüzde 5’lik fiyat artışı henüz vatandaşa yansımadı. Biriken zamlar mart veya nisanda yüzde 15 şeklinde kendini gösterecek" dedi.

Elektronik ürünlere yüzde 20 zam gelecek

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği Başkan Vekili Metin Nil ise, "Çin’den ithalat devam ediyor ancak üretim düştüğü için ithalat da sınırlı. Çin’de çalışmaya başlayan fabrikalar kapasitelerinin yüzde 40’ını ancak kullanmaya başladı.



Biz de ürünleri yüksek maliyetlerle temin etmek zorunda kalıyoruz. Böyle sürerse tüm elektronik cihazlara 2-3 ay içinde yüzde 10-20 bandında bir zam gelecek" diye konuştu.

"Gıdada stoklar erirse fiyatlar artar"

Etkilenen sektörlerden biri de gıda. Gıda ithalatının tamamen durmasıyla ham madde tedarik edemeyen Çin ve Japon restoranları, geçici çözüm olarak yerli deniz ürünlerine yöneldi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer ise “Uzakdoğu temalı restoranların yaşadığı ham madde sorunu, yerli ürün satışlarına yöneltti. Virüs sorunu çözülemezse ve turizm sektörünü daha fazla etkilerse biz de o oranda etkileniriz. Stoklar eridiğinde fiyatlar artar ve enflasyonu tetikler” dedi.