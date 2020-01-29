T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs, Finlandiya’ya da sıçradı

Virüs, Vuhan'dan gelen Çinli bir turistte görüldü

29 Ocak 2020 21:02

Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs, Finlandiya’ya da sıçradı.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Vuhan'dan gelen bir Çinli turistte 'Koronavirüs'e rastlandığını doğruladı. Hastanın Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland Merkez Hastanesi'nde tecrit altında tutulduğu, 15 kişinin daha korona virüsünden etkilenmiş olabileceği de belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs bugüne kadar 132 kişinin ölümüne yol açtı. 5 bin 974 kişide de hastalık tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülke yetkililerine göre, Çin'in dışında ABD, Avustralya, Singapur, Tayvan, Tayland, Malezya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Vietnam, Nepal, Kanada, Kamboçya, Sri Lanka, ve Almanya gibi ülkelerde Koronavirüs vakaları görüldü. Ancak şimdiye kadar Çin sınırları dışında hayatını kaybeden olmadı.

(İHA)

TIKLAYIN: Koronavirüs hakkında sosyal medyada yayılan komplo teorileri ve gerçekler

 

ETİKETLER

KoronavirüsfinlandiyaçinvuhanLapland Merkez Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24