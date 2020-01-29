Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs, Finlandiya’ya da sıçradı.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Vuhan'dan gelen bir Çinli turistte 'Koronavirüs'e rastlandığını doğruladı. Hastanın Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland Merkez Hastanesi'nde tecrit altında tutulduğu, 15 kişinin daha korona virüsünden etkilenmiş olabileceği de belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs bugüne kadar 132 kişinin ölümüne yol açtı. 5 bin 974 kişide de hastalık tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülke yetkililerine göre, Çin'in dışında ABD, Avustralya, Singapur, Tayvan, Tayland, Malezya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Vietnam, Nepal, Kanada, Kamboçya, Sri Lanka, ve Almanya gibi ülkelerde Koronavirüs vakaları görüldü. Ancak şimdiye kadar Çin sınırları dışında hayatını kaybeden olmadı.

(İHA)