Koronavirüs | Erkekler neden maske takmakta daha isteksiz?

Dünyanın birçok ülkesinde salgının ikinci bir dalga olarak geri dönmesini engellemekte maske kullanımının önemi vurgulanırken, erkeklerin maske kullanımı konusunda kadınlardan daha isteksiz olduğuna dair veriler ve göstergeler var.

Guardian gazetesi Moda editör yardımcısı Priya Elan, maskeyi de pembe giymek, kedi beslemek ya da prezervatif kullanmada olduğu gibi imajlarına yakıştırmayan, 'cool' bulmayan geniş erkek kesimleri olduğunu, daha da kötüsü maske takmamayı eril bir şova dönüştüren erkekler olduğunu söylüyor.

"Geçen hafta sosyal medya ABD'nın baş salgın hastalık uzmanı Dr Anthony Fauci'nin, Kongre'de senatörlere ülkenin koronavirüs konusunda 'olması gerekenin tersi yöne' gittiğini anlatırken çekilmiş fotoğraflarıyla doluydu. Sözlerinin içerdiği uyarının ağırlığı bir yana, Fauci'nin yüzüne taktığı Washington Nationals beyzbol takımının sembolünü taşıyan kırmızı maske de bir kültür savaşını simgeliyordu. Fauci, bir yandan maske takıp bir yandan eril görünmenin mümkün olduğu mesajını veriyordu.

"Maskenin eril imajını sarsabileceği kaygısını taşıyan sadece Fauci değil. En çok erkeklerce izlendiği bilinen ünlü Amerikalı komedyen Joe Rogan yakında maskeyi yalnız kadınların takacağını söyledi. Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr yine yakınlarda kalabalık bir partide maskesiz görüntülendi.

"Belli çevrelerde maske takmanın da, pembe giymek ya da kedisiyle resim çektirmenin efemine (kadınsı) bulunduğu modası geçmiş maço söylemlere girdiği anlaşılıyor.

'Alfa erkeklere' maske satma önerileri

"Los Angeles Times (LA Times) gazetesi bir haberinde, maske giymeyi "Alfa" erkekler için daha cazip hale getirecek iyi niyetli ama sonuçta moral bozucu bazı yollar önerdi. Öneriler arasında yurtseverliğe hitap eden maskeler, üzerinde köpek balığı dişleri olan maskeler var! Erkeklik bu kadar sabit ve bu kadar kırılgan bir şey olabilir mi?

"Belli ki evet. Maalesef böyle, çünkü Covid-19 tehlikesi hala çok, çok gerçek.

"Scientific American dergisi bu hafta maskeleri bir tür yüze takılan prezervatif diye tanımladı ve erkeklerin bu salgın döneminde maske takmaya direnmesini AIDS/HIV'in yükseldiği dönemde prezervatif takmaya direnmelerine benzetti. Yüzünüze taktığınız bir şeyi böyle mahrem anlarda taktığınız bir şeyle kıyaslamak tuhaf gelebilir ama bu kıyaslama bazı erkeklerin 'erillik' algısının nasıl, asabiyet, yıkılmazlık ve son kertede ayrıcalıklı olmanın çürütücü bir bileşiminden oluştuğunun altını çiziyor. Dergi bu yazıda prezervatif kullanımının reddedilmesinin eril ideolojiyle bağını gösteren araştırmalardan alıntılar da yapıyor.

Takmaya utanıyorlar

"İngiltere'deki Middlesex Üniversitesi ve ABD'deki Berkeley Matematiksel Bilimler Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan benzer bir araştırma da erkeklerin kadınlara kıyasla daha az maske takacağı, çünkü maske takmaktan utandıklarını ortaya koydu. Bu çalışmaya göre erkekler arasında maskeyi "utandırıcı, cool olmayan, zayıflık ve olumsuzluk işareti' olarak görenler kadınlardan çok daha fazla. Araştırma erkeklerin maske taktıklarında da kadınlara göre daha kötü hissettiklerini ortaya koyuyor.

"Daha da kötüsü, maske takmamak yalnızca kendine zararlı bir erillik işareti olarak görülmekle kalmayıp bir tür erillik silahına da dönüşebiliyor. Donald Trump 'maske takmamayı tercih ettiğini' söyledi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Mayo Hastanesi'ne gittiğinde maske takmayarak güvenlik protokollerini çiğnedi. ABD'de ünlü eski beyzbol oyuncusu ve kendisini 'toksik erilliğin koruyucusu' diye tanımlayan Aubrey Huff "Hiçbir iş yerinde maske takmayacağım. Anayasal olarak zorlayamazlar. Bu saçmalığı durduralım. Benimle misiniz?' diye tweet attı.

"Bu süper-bulaştırıcı kafa yapısı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs yayılırken el sıkmayı sürdürmesi, ya da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, spor yaptığı için virüse yakalanmayacağı iddiası ile de örtüşüyor. Bu tür adamlar açısından ego, temsili ve gerçekliğine inanıyor göründükleri bir koruyucu zırha dönüşüyor.

Politik duruş simgesi olarak maske

"Bu talihsiz bir durum. ABD'de Kaiser Family Foundation adlı vakıf tarafından yapılan bir araştırmaya göre Demokratların yüzde 70'i maske takarken bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 37'ye kadar düşüyor. Demokratların yükselen yıldızlarından Jamaal Bowman'ın hip-hop grubu Wu-Tang Clan resimli maskesiyle fotoğraf çektirmesi, kimi politikacıların maskeyi siyasi olarak anlam yüklü bir moda aksesuarı olarak kullanmaya başladığını gösteriyor ve Cumhuriyetçilerin koyu erilliği ile tazeleyici bir tezat teşkil ediyor.

"Bowman'ın maske takma tarzını bir moda akımı olarak teşvik etmesi her ne kadar ilerici ve hayat kurtarma potansiyeli taşıyan bir şey olarak görülebilirse de sonuçta maske takmak bu kadar karmaşık bir şey olmamalı. İnsanlar sağduyunun gereği olduğu için maske takmalı."