Koronavirüs endişesiyle sokağa çıkamayan Çinli sporcular çareyi evlerinin salonunda koşmakta buldu

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Koronavirüs salgınının 28 binden fazla insanı etkilediği Çin'de insanla evlerinden çıkmayarak salgından kaçınmaya çalışıyor. Evden çıkmadan günler geçiren insanlar arasında olan sporcuların da evlerinin içinde parkur düzenleyerek antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Çin devlet ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, pek çok iş yerinin kapalı olduğu; insanların evden çıkmadığı Çin'de sporcular da egzersizlerini evlerin içine taşıdı. Ajansa konuşan bir maraton koşucusu Koronavirüs'ten kaçınmak için evde izole geçirdiği günleri iki yatağın arasında 6 bin 450 defa koşarak geçirdiğini söyledi.

Başka bir sporcu ise egzersiz yapmak için evinin oturma odasında 100 kilometreyi dolduracak şekilde koştuğunu anlattı.

Çin'de evlerine kapanan sporcular sosyal medya üzerinde evde yapabildikleri antrenmanları paylaşmaya başladı.