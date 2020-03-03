Koronavirüs endişesi Avrupa'nın selamlaşma şekillerini etkiledi; dirsek tokuşturma, el sallama gibi yöntemler önerildi

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Dünyada 90 binden fazla kişide görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) endişesi sosyal hayatı da etkisi altına aldı. Temasla bulaştığı bilinen virüse karşı dünyanın pek çok yerinde alışılan selamlaşma hareketleri değişime uğradı. Avrupa'da liderler vatandaşları birbirlerini öpmemek ve sarılmamak konusunda uyardı. Dünya Sağlık Örgütü ise el sıkışmak yerine dirsek ya da ayak tokuşturmak gibi alternatif önerilerde bulundu.

Avrupa'dan Koronavirüs'ün hızla yayılması liderlerin selamlaşma hareketlerine karşı önlem almasına neden oldu. 100'den fazla vakanın görüldüğü Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Véran, vatandaşlarına birbirlerini gördüklerinde öpmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi öpüp sarılarak selam vermesi gündem oldu.

"İtalyanlar alışkanlıklarından vazgeçmeli"

2 binden fazla vaka ile Avrupa'da virüsün en çok yayıldığı ülke olan İtalya'da da sosyal yaşama ilişkin bir uyarı yapıldı. İtalya'nın Koronavirüs Özel Komisyoncusu Angelo Borrelli, İtalyanların normalde birbirlerine sıcak karşılamalarda bulunduğunu hatırlatarak virüsün gündemde olduğu süre boyunca bundan mümkün olduğunca uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Britanya'da ise Fransa ve İtalya kadar net bir uyarı yapılmadı. Radio 4 Today kanalında sunucunun "El sıkışmak güvenli mi?" sorusunu yanıtlayan Britanya Sağlık Kurumu'nun eski tıbbi direktörü Prof. Paul Cosford "Salgın daha ciddi boyutlara gelirse bundan bahsedebiliriz fakat şu anda hayatın normal akışında devam etmeliyiz" dedi.

Merkel: Doğru olan bu

Almanya'da ise İçişleri Bakanı Horst Seehofer uyarılara kulak vererek kendi önlemini aldı. Bir toplantıda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile karşılaşan Seehofer, Merkel'in uzattığı eli reddederek el sallamakla yetindi. Koronavirüs salgını gündemde olmasaydı 'kaba davranış' olarak görülecek olan bu hareket 150 vakanın görüldüğü Almanya'da Merkel'in hoşuna gitti. Merkel, "Doğru olan bu" dedi.

"Dirsek ya da ayak tokuşturma, el sallama"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Pandemik Hastalık Direktörü Sylvie Brand, dirsek tokuşturma, ayak tokuşturma ya da el sallama gibi el sıkışmaya alternatif yollarla sosyal hayata devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Bruce Aylward dün bir toplantıda bahsedilen "dirsek tokuşturma"yı yaparken görülmüştü.