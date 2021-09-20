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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanınca aşı çağrısı yapmıştı; yaşamını yitirdi

Onur Öztürk Hacıosmanoğlu (42) çağrısından 14 gün sonra hayatını kaybetti

20 Eylül 2021 16:48

Koronavirüs'e yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, lokanta işletmecisi Onur Öztürk Hacıosmanoğlu (42) paylaşımından 14 gün sonra hayatını kaybetti.

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