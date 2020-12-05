“Koronavirüs’e yakalanan veya temaslı olan çalışanın maaşında kesinti yapılıyor” iddiası

Kamu görevlileri salgına karşın çalışmaya devam ederken, bazı kurumlarda Koronavirüs’e yakalanan ya da temaslı olduğu için evde izolasyona alınanların maaşlarından kesinti yapıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle kamu çalışanlarının test yaptırmaktan “kaçındıkları” öğrenildi.

Türk Büro-Sen, ev izolasyonunun tercih değil zorunluluktan kaynaklandığına dikkat çekerek maaşlardan kesinti yapılmasına derhal son verilmesini, şimdiye kadar yapılan kesintilerin de iade edilmesini istedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, temaslı ve pozitif vakaların ev izolasyonuna tabi tutulduklarına ve 10 ile 14 gün arası idari izinli sayıldıklarına işaret edildi. “İdari izinli sayılması gereken personelin izolasyon süresini yıllık izinden düşürmekte ve evde kalmaya mecbur olan personel bu duruma karşı gelememekte, haliyle mağdur edilmektedir” denilen yazıda, zorunlu ev izolasyonu hastalık izni kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı, "Bahse konu uygulamaya derhal son verilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir" denildi.