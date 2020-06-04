Koronavirüs'e yakalanan ve 12 gün karantinada kalan doktor: Maaşım kesildi

İstanbul Sultangazi'deki aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Koronavirüs'e yakalandı. 12 gün karantinada kalan doktor göreve dönünce maaşının kesildiğini söyledi.

Aile sağlığı merkezinde görev yapan Doktor Mustafa Alparslan Kozan, 5 Mart tarihinde bir hastasından Koronavirüs kaptı ve 12 gün karantinada kaldı. İyileştikten sonra da plazma bağışçısı olan doktor, bu süreçte maaşının kesildiğini söyledi.

Haber Global'den Aytaç Kurnaz'a konuşan doktor, "Raporlu olduğumuz günün ücret kesintisine uğradığını gördük. Normalde o dönem için 6 bin 160 lira kadar almamız gerekirken 3 bin 88 lirası kesilmişti" açıklamasında bulundu.

Doktor Mustafa Alparslan Kozan karantina günlerini ise şöyle anlattı:

"Bir odadaydık ve sadece banyo ihtiyaçlarımızı gidermek için odadan çıkıyorduk. Karantina odasında da hastalarla ilgilenmeye devam ediyordum. Covid-19'lu hastaları arayıp onların durumunu takip ediyordum."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptığını ve henüz bir geri dönüş alamadığını belirten doktor Kozan, eğer bu yanlışlıkla olmuşsa bu yanlıştan geri dönülmesini istiyor.