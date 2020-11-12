Koronavirüs'e yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı

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Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, 9 Eylül'de Koronavirüs'e yakalandığı açıklanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, tedavinin kalanı için hastaneye götürüldü.

Zelenskiy’nin sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Teşhisin ardından evine gitmişti. Ancak daha isabetli şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak adına hastaneye gitmenin daha doğru olduğunu düşündü. Orada hastalar için daha iyi şartlar sunuluyor. Ciddi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberinin ardından Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Zelenskiy'nin danışmanının da testleri pozitif çıkmıştı.