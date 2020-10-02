Koronavirüs'e yakalanan Trump rakibi Biden'ın önlemini hedef almıştı: Ben onun gibi maske takmıyorum

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen salı 3 kasım genel seçimi öncesi ilk kez gerçekleşen yüz yüze tartışmada rakibi Joe Biden'ın maske önlemini hedef aldığı anlar yeniden gündem oldu.

Kendisiyle tartışma yayınına giden kıdemli danışmanlarından Hope Hicks'in Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla kendisi de test olan ve sonucu pozitif çıkan Trump, Biden'ın karşısında "Ben onun gibi maske takmıyorum onu ne zaman görseniz maske takıyor. 200 fit ötede konuşurken bile göreceğiniz en büyük maskeyle geliyor" dedi.

Trump, "Ben maskeyi gerekli olduğunu düşündüğümde takıyorum. Bu gece bir örnek, herkes test oldu. Ben ihtiyaç olursa maske takarım" dedi.

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Trump, salgın süresince Covid-19'u hafife alan söylemleri nedeniyle eleştirilmiş, rakibi Biden'ın önlem olarak maske takmasını ilgili olarak sık sık tiye almıştı. Trump'ın salgınla mücadelede maske takmayı siyasileştirdiği konuşulmuştu.