Koronavirüs'e yakalanan temizlik işçisi: Ekipman bulamadık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı İbni Sina Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Reyhan Boran Karadeli Koronavirüs'e yakalandı. 7 Haziran tarihinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Karadeli, ekipman bulmakta zorluk yaşadıklarını anlattı. Karadeli, Ankara'da pozitif çıkan 141 sağlık çalışanının 66'sının temizlik işçisi olduğunu söyledi.

BirGün'e konuşan Karadeli, “Pandemi sürecinde hastanede çalışan temizlik işçileri olarak yaşadığımız zorlu süreçte kendi endişelerimiz yetmezmiş gibi bir de ekipman bulamama sıkıntısına maruz kaldık” dedi ve ekledi: “Bizim de kendimize göre endişelerimiz vardı. ‘Acaba bize de bulaşır mı, ailelerimizi hasta eder miyiz’ derken ekipman bulamadık.”

Karadeli, sözlerini şöyle tamamladı: “Oğlum 18 yaşında, üniversiteye hazırlanıyor ama Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanede yatıyorum, tüm bunlar ben de ciddi bir baskı oluşturdu. Tüm bunların yanında Ankara'da 141 sağlık çalışanın testinin pozitif çıkması ve bunlardan da 66’sının temizlik işçisi olması çok dikkat çekici. Bizi kim koruyacak?”