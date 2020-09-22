Koronavirüs'e yakalanan sunucu: İlaçlarım bitti, ne arayan ne de soran var!

Konya’da yerel bir televizyon kanalında program sunucusu olan Fatih Güneş, Koronavirüs'e yakalandı. Yaşadığı süreci anlatan Güneş, “5 gün önce gittiğim hastanede Koronavirüs testim pozitif çıktı. Öyle arabayla eve götüren yok. Ev kapısına ilaç getiren yok. İl ve ilçe sağlıktan arayan yok. Kapıya gelen filyasyon ekibi yok. Kontrole gelen polis yok. Kullandığım ilaçlar bitti, ne arayan ne de soran var” diyerek sitem etti.

anlatan Güneş, hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Güneş,“Ciğerlerime kadar inmiş durumda. Nefes darlığı yaşıyorum. Ateşim çok yüksek. Bütün eklemelerim ağrıyor. Şu an kullandığım ilaçlar bitti. Ne arayan ne de soran var” dedi. PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadıklarını Sözcü'den Müslüm Evci'yeGüneş, hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Güneş,“Ciğerlerime kadar inmiş durumda. Nefes darlığı yaşıyorum. Ateşim çok yüksek. Bütün eklemelerim ağrıyor. Şu an kullandığım ilaçlar bitti. Ne arayan ne de soran var” dedi.