Koronavirüs'e yakalanan sunucu: İlaçlarım bitti, ne arayan ne de soran var!

“Türk Tabipler Birliği'ne saldıranlar yaşadığım süreci yaşasalar bana hak verecekler” diyen Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ziraat Bankası’na 300 TL borcu olanı 30 dakikada bulan devlet, Cumhurbaşkanını eleştiren kişiyi 10 dakikada yolda yakalayan polis, Sağlık Reformu ile çağ atlattığını iddia eden bakanlık konu vatandaş sağlığı olduğunda, bu durumda işte.
"İstesem 4 gündür dışarıda geziyordum, onlarca kişiye temas edebilirdim, filyasyon ekibi gelip temas ettiklerimi dahi sormadı. ‘Sordum’ diyorlarsa buyursunlar. Evimin önünde 24 saat kayıt yapan kamera var, tespit edilmesi kolay."